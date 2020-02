Infastidisce i passanti e sviene per strada, 55enne soccorso e denunciato

Infastidisce i passanti e poi sviene in mezzo alla strada. S’è inizialmente temuto il peggio, nella serata di giovedì, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Ad accorrere, per soccorrere quell’immigrato cinquantacinquenne, sono stati sia i poliziotti della sezione Volanti della Questura che un’autoambulanza del 118.

Proprio l’intervento dei sanitari è stato determinante per stabilire che nulla di grave era accaduto. Quell’uomo aveva perso conoscenza semplicemente perché fortemente ubriaco. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, per ubriachezza molesta, lo hanno comunque deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Quanto è accaduto nelle ultime ore, nel rione commerciale, non è altro che l’ennesimo episodio. Ma non soltanto nel quartiere del Villaggio Mosè.