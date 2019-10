Il fuoco minaccia le case: riesplode l'emergenza incendi al Villaggio Mosè

Ma non era finita la stagione degli incendi sterpaglie? Le calde temperature della mattinata hanno dato la risposta. In via Enrico La Loggia, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè, è emergenza sterpaglie in fiamme. Un incendio che si è anche avvicinato alle abitazioni e che ha provocato apprensione ed allarme. Sul posto, cercando di evitare appunto che le fiamme raggiungano le residenze, sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ma anche gli uomini della Forestale.

Ma "Sos" - sempre per incendi di sterpaglie - sono arrivati anche da contrada Consolida. La periferia di Agrigento è tornata, di fatto, a bruciare.