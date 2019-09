I giovani confessano: "Ci stava vendendo 'fumo'", bloccato migrante in fuga: denunciato

Un immigrato sorpreso a spacciare hashish al Villaggio Mosè Un giovane che, nonostante il tentativo di fuga, è stato acciuffato e denunciato. Un trentaduenne agrigentino trovato, durante un ordinario controllo ai sorvegliati speciali, in possesso di “roba” all’interno della sua abitazione e segnalato alla Prefettura. “Guerra” aperta, sempre e ovunque, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di venerdì, una pattuglia della sezione Volanti della Questura, in via Santa Rita da Cascia, ha notato uno strano movimento fra giovani agrigentini e un immigrato. Naturalmente, i poliziotti si sono subito avvicinati. Ed è alla vista delle divise che l’immigrato è scappato a gambe levate, lanciando un involucro e un telefono cellulare per terra. Involucro che è stato recuperato e che conteneva 2 grammi di hashish. L’uomo è stato bloccato all’interno di un’abitazione dove s’era rifugiato. E’ stata fatta una perquisizione, ma l’esito è stato negativo.

I due ragazzi di Agrigento hanno ammesso davanti ai poliziotti: “Sì, ci stava vendendo del ‘fumo’”. L’uomo è stato dunque denunciato per spaccio di lieve entità alla Procura.

Sempre i poliziotti della sezione Volanti, durante uno dei tanti controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione o ai domiciliari, hanno controllato un trentaduenne agrigentino che, in passato, mentre era ai domiciliari era stato trovato con droga. Anche questa volta, la perquisizione ha dato esito positivo: aveva un grammo di hashish. E in questo caso è scattata la segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale.