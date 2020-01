Talvolta ritornano ... ladri in azione al Villaggio Mosè: svaligiata villetta

Talvolta ritornano. Sono i “topi d’appartamento” che, periodicamente, tornano a materializzarsi tanto a San Leone quanto al Villaggio Mosè. Nelle ultime ore, è stata “visitata” l’abitazione di una casalinga cinquantenne. Approfittando della momentanea assenza della padrona di casa, i malviventi – ma non è escluso che abbia agito soltanto un ladro – sono riusciti ad intrufolarsi nella villetta dopo aver forzato la porta-finestra. All’interno della residenza, i ladri hanno avuto il tempo necessario per potere “lavorare”: rovistare e arraffare quanto di prezioso era gelosamente custodito. Poi hanno tolto il disturbo e lo avrebbero fatto, a quanto pare, senza lasciarsi tracce o indizi dietro le spalle. A fare la scoperta, nell’esatto momento del rientro a casa, sono stati i proprietari che subito hanno notato che tutto era a soqquadro. Sono stati chiamati i carabinieri e i militari dell’Arma sono accorsi nel rione commerciale. E’ stato constatato il furto con scasso e sono state, naturalmente, avviate le indagini.

I malviventi hanno portato via tutti gli oggetti in oro e preziosi vari appartenenti alla famiglia. Il bottino, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma appariva essere decisamente importante. I proprietari della residenza “visitata”, nelle prossime ore verosimilmente consegneranno un dettagliato inventario di quello che è stato portato via e dunque anche il danno economico verrà, grosso modo, quantificato.