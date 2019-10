Cade dentro casa e resta ferita, 84enne salvata da due vigili urbani

Non soltanto prevenzione e repressione. Ma anche “angeli custodi”. Angeli capaci di salvare la vita. Protagonisti di quella che è stata una storia a lieto fine – è stata, appunto, salvata una pensionata di 84 anni - sono stati gli agenti della polizia municipale di Agrigento: Sabrina Turano e Gerlando Butticè. I nominativi dei due vigili urbani, nelle prossime ore, verranno proposti dal comandante Gaetano Di Giovanni al sindaco Lillo Firetto per un encomio.

Determinante, per la storia a lieto fine, l’essere sempre – da parte degli agenti della polizia municipale - in mezzo alla gente, conoscitori a pieno del territorio, capaci di vedere e sentire laddove altri non riescono. La pattuglia, nella serata di mercoledì, stava ordinariamente controllando via Imera e zone limitrofe. Ad un certo punto, nonostante il traffico e i rumori tipici di quella porzione di strada che è sempre caotica, l’attenzione dei due vigili urbani è stata attirata da dei lamenti. Da un’abitazione chiusa, arrivavano dei lamenti. Non delle urla, ma dei suoni – prodotti da una donna – che ogni tanto s’arrestavano.

I due agenti della polizia municipale hanno capito subito che qualcosa non andava, che qualcuno forse era in pericolo. Hanno iniziato una sorta di rastrellamento e subito hanno individuato la residenza. Dentro quell’abitazione c’era una pensionata di 84 anni che era caduta per terra e che non riusciva più a rialzarsi. Verosimilmente, l’anziana, da tempo, chiedeva aiuto. Era praticamente ormai senza forze. Nessuno però aveva sentito, nessuno si era accorto di nulla, né tanto meno si era insospettivo. I due vigili urbani, dopo aver intercettato quella richiesta di aiuto, sono subito intervenuti e hanno fatto mettere in moto la macchina dei soccorsi. La pensionata ottantaquattrenne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato la frattura del femore e di una gamba, ma l’anziana se la caverà.