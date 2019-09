Tunica bianca e lunghi capelli, dopo Ribera avvistata Samara al Viale

Dopo Ribera, Samara Morgan, personaggio di fantasia protagonista del film horror The Ring, è stata "avvistata" anche ad Agrigento, al viale Della Vittoria per la precisione. La segnalazione, con tanto di fotografia fatta con un cellulare, è arrivata, ieri sera, anche alla polizia di Stato che è accorsa al Viale per provare ad intercettare la losca figura che poteva terrorizzare, con quello che è uno scherzo di pessimo gusto, qualche ragazzino o qualche anziano.

Lo scorso fine settimana, i poliziotti del commissariato di Niscemi, nel Nisseno, hanno denunciato una trentenne che, per spirito di emulazione, si era travestita da Samara creando un vero e proprio allarme sociale ed in alcuni casi di psicosi. Negli scorsi giorni, avvistamenti - ma non documentati da video o da fotografie - sarebbero stati fatti anche a Porto Empedocle e Naro.