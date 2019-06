Investe uno scooter e scappa: feriti mamma e figlio, denunciato il "pirata" della strada

Investe uno scooter, con a bordo una mamma e il suo bambino di 11 anni, e anziché fermarsi e chiamare i soccorsi accelera e scappa. E’ accaduto domenica pomeriggio in viale Cannatello ad Agrigento. I poliziotti hanno, poi, denunciato alla Procura della Repubblica il giovane. Si tratta di un ventunenne agrigentino, un ragazzo che si è presentato – accompagnato dal proprio avvocato di fiducia – in caserma.

La donna, una quarantacinquenne e il figlio di 11 anni, dopo l’incidente stradale sono stati soccorsi – visto che qualche automobilista di passaggio ha lanciato l’Sos – e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici ne hanno disposto, per entrambi, il ricovero. Nessuno dei due, per fortuna, è in gravi condizioni.

Dell’incidente stradale si sono subito occupati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, grazie alle ricerche nell’area dell’incidente stradale e alle indagini, sono riusciti, quasi subito, a ritrovare l’autovettura incidentata. Il giovane che era alla guida di quella utilitaria – un ventunenne – sentitosi verosimilmente braccato dalla polizia di Stato si è presentato, poco dopo, in caserma accompagnato dal suo avvocato. L’agrigentino è stato ascoltato e interrogato dai poliziotti che lo hanno, poi, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di omissione di soccorso e fuga in seguito ad incidente stradale.

Inevitabilmente il giovane è stato anche sottoposto alle analisi del sangue e sarebbe risultato essere sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Appare scontato pertanto che la sua posizione giudiziaria non potrà che aggravarsi. La vettura, con la quale il ventunenne ha avuto l’incidente, è risultata essere sprovvista di assicurazione. E’ stata, naturalmente, posta subito sotto sequestro.