"No all'isolamento", anche l'Ance in campo: "Servono concrete azioni per le tante incompiute"

Condividiamo l’iniziativa del Prefetto di Agrigento e dei Sindacati, allargata ai Sindaci della provincia, e che ha visto anche l’attenzione del nostro Cardinale, contro l’isolamento infrastrutturale della nostra provincia. Così il presidente di ANCE Agrigento, Carmelo Salamone, che manifesta tutto l’appoggio della categoria della filiera dell’edilizia, a 360 gradi a tutto ciò che può contribuire a dare una svolta alla cronica carenza della viabilità, dei trasporti in provincia che da sempre strozzano l’economia del nostro territorio.

Da sempre ANCE ha posto l’attenzione allo sviluppo delle infrastrutture come volano e strumento per una ripresa degli investimenti con conseguenze ricadute positive sull’occupazione in ogni settore. Auspichiamo, conclude Salamone, che da queste iniziative possano a breve scaturire concrete azioni a sostegno della realizzazione delle tante incompiute nella nostra provincia.