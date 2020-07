Dal Petrusa alla galleria Spinasanta, Cartello sociale in Prefettura

Tutti attorno ad un tavolo per fare il punto della situazione sulla viabilità Agrigentina. A convocare un incontro, in occasione della riapertura del viadotto Petrusa, è stato il prefetto Maria Rita Cocciufa. Lunedì, dunque, il Cartello Sociale della provincia di Agrigento, composto dall'ufficio di Pastorale sociale e lavoro dell'Arcidiocesi e dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, sarà faccia a faccia col prefetto.

"La convocazione dell'incontro per fare il punto della situazione sulla viabilità della provincia di Agrigento, in coincidenza con la riapertura del ponte Petrusa, segna una tappa significativa del cammino che sotto la regia del prefetto Maria Rita Cocciufa stanno portando avanti Istituzioni, Chiesa e forze sociali - hanno dichiarato don Mario Sorce, Salvatore Pezzino, Alfonso Buscemi, Emmanuele Piranio e Gero Acquisto - . Grazie alla disponibilità del vice ministro Giancarlo Cancelleri esiste oggi la possibilità di un costante confronto e di opportuni momenti di verifica sullo stato dell'arte dei vari cantieri che ricadono sotto la gestione Anas. In questo senso il Cartello Sociale della provincia di Agrigento intende sottolineare l'impegno del prefetto per portare a sintesi le istanze del territorio e per canalizzare le opportune richieste a lungo trascurate, come testimonia il pesante gap Infrastrutturale che caratterizza la situazione viaria locale. L'auspicio che il Cartello Sociale vuole condividere è che presto possa riaprire la galleria Spinasanta, che si possa completare il ponte Milena e che intervengano buone notizie sui lavori che interessano la statale 189".

