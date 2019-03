Spaccio di hashish nel centro storico, scatta un nuovo blitz: un arresto e tre denunce

Un diciannovenne arrestato e un diciasettenne denunciato. Ben 28 grammi di hashish sequestrati e tre immigrati, pure loro del Gambia, segnalati alla Procura perché trovati senza documenti. Non passa ormai un solo momento senza che i poliziotti della sezione Volanti della Questura non tengano accesi i "riflettori" sull'emergenza spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore di Agrigento. Gli agenti della polizia di Stato vogliono prevenire e reprimere il drammatico dilagare dello spaccio, ma voglio anche - soprattutto - evitare che tornino ad innescarsi motivi di "scontro" fra i pusher del Gambia e i senegalesi che vivono proprio fra piazza Ravanusella e le vie Vallicaldi e Boccerie.

Nelle ultime ore, i poliziotti della sezione Volanti - assieme alla polizia municipale di Agrigento - hanno, dunque, messo a segno un nuovo, ennesimo, rastrellamento del territorio. E in via Vallicaldi è stata realizzata una nuova perquisizione. E' proprio durante questa verifica che è saltata fuori la "roba": stecchette di hashish per un totale di 28 grammi. Un diciannovenne del Gambia è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un minorenne, della stessa nazionalità, è stato invece deferito alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Durante il maxi rastrellamento sono stati controllati anche molti altri immigrati, del Gambia per la maggior parte. Tre di questi sono stati trovati senza documenti di riconoscimento. Tutti sono stati portati in caserma, alla "Anghelone", e poi sono, appunto, scattati arresti e denunce.