Vie Pirandello e Cesare Battisti, punto di rinascita tra panchine e fioriere

Una nuova pavimentazione, delle fioriere ed una manutenzione che riserverà un restyling completo: la via Pirandello è pronta a rinascere. La zona, trafficata da centinaia di giovanissimi, è diventata nuovo luogo di movida della città. Non solo la pavimentazione, ma secondo quanto ha fatto sapere il sindaco Calogero Firetto, ad essere sostituita sarà anche l’illuminazione pubblica. Non solo, in via Pirandello, saranno collocate anche delle panchine. Una vittoria per i commercianti del posto che sperano, ancora volta, che alla zona venga restituita la bellezza che merita.

Non solo via Pirandello, ma la manutenzione straordinaria è prevista anche in via Cesare Battisti, tutto pronto per l’avvio dei lavori: si attende “soltanto” il “via libera” da parte della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento.

Se il Comune di Agrigento nei giorni scorsi ha individuato un tecnico esterno come nuovo coordinatore alla sicurezza del progetto (figura che l’ente non ha tra i propri dipendenti) dal Municipio anticipano che ormai è tutto pronto per mettere a bando i lavori, finanziati con una quota dell’imposta di soggiorno.

Un’operazione, questa, molto discussa all’epoca, soprattutto perché l’utilizzo degli introiti della tassa di scopo è stato fino ad oggi a “singhiozzo” e larga parte degli importi introitati non sono stati mai spesi per assenza di bilancio approvati da parte dell’Ente. Il progetto preliminare, l’unico ad oggi noto, prevede ad oggi una ripavimentazione della via Battisti e delle aree intorno con una “pietra bianca dell’altopiano ragusano” con effetto spazzolato che vedrà l’inserimento anche di listelli di pietra lavica nera. I lavori dovrebbero prevedere inoltre la creazione di una grande fontana e di alcune aiuole.