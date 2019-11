E' un'isola ecologica o una discarica? Dilaga il disgusto e scoppia la protesta

Più che un'isola ecologica sembra essere un vero e proprio immondezzaio. Una discarica a cielo aperto che è il "benvenuti" per quanti - dalla strada statale 640, lasciandosi alle spalle la rotonda degli scrittori, - si accingono a raggiungere il centro di Agrigento. Inevitabile il disgusto dei passanti, ma soprattutto di quanti, quotidianamente, devono confrontarsi proprio con la pseudo isola ecologica.

"Questa è l'isola ecologica a valle di via Papa Luciani. Isola ecologica che il nostro assessore ha istituito per gli abitanti di contrada Petrusa - segnala, documentando fotograficamente, un lettore di AgrigentoNotizie - dopo aver tolto il 'porta a porta'. Con tutta la buona volontà, in questo caso, non si riesce ad effettuare la raccolta differenziata, grazie al mancato servizio degli operatori ecologici".