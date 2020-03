Anziano muore in casa propria, aveva febbre alta e tosse: sospetto Covid-19? Avviate le verifiche

Aveva la febbre alta e la tosse da diversi giorni, secondo quanto il medico di famiglia avrebbe già riferito ai poliziotti. Un agrigentino di 75 anni è morto nella sua abitazione di via Manzoni ad Agrigento. Subito - ed è inevitabile che accada visto l'emergenza sanitaria mondiale - è stato messo in atto il protocollo previsto in questi casi. Non c'è nessuna certezza - ma il sospetto è forte e dovranno essere i funzionari dell'Asp a fare chiarezza - che il pensionato agrigentino potesse essere positivo al Covid-19. E' certo il fatto che l'anziano non risultasse essere né in isolamento domiciliare, né in quarantena.

I poliziotti che sono sul posto attendono, non possono far altro, le verifiche da parte dei sanitari dell'Asp1 di Agrigento. Appare probabile - proprio nel tentativo di fare chiarezza - che l'anziano agrigentino, forse anche cardiopatico (filtrano poche informazioni al riguardo), verrà sottoposto a tampone rino-faringeo post mortem.

Al momento, i dati di fatto sono che un 75enne agrigentino è morto all'interno della propria abitazione in via Manzoni e che a chiamare la polizia è stato il medico di famiglia. E lo ha fatto per attivare il protocollo sanitario previsto in questi casi ritenuti sospetti. "Sospetto" perché l'anziano aveva la febbre alta e la tosse da diversi giorni. A dover fare chiarezza saranno, naturalmente, le autorità sanitarie preposte.

Nei giorni scorsi, a Fontanelle, era stata registrata un'altra morte che, in primissima battuta, era stata ritenuta sospetta. Quando i sanitari dell'Asp sono giunti sul posto hanno però subito parlato di un infarto. Poi, nelle ore successive, è arrivato anche l'esito del tampone che è risultato essere negativo.

