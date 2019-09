Auto si ribalta in via Imera, donna soccorsa dai pompieri: è illesa

E' rimasta incastrata all'interno dell'auto - una Renault Espace - ma è illesa la donna che, questo pomeriggio, è stata protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente stradale lungo la via Imera. Per cause ancora non chiare, la vettura si è all'improvviso ribaltata su una fiancata. Un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, ma che ha determinato il terrore in via Imera. Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno liberato l'automobilista dalle lamiere. La donna è stata soccorsa da un'autoambulanza del 118 che, in via precauzionale, l'ha trasferita all'ospedale "San Giovanni di Dio". Le sue condizioni non sono, per fortuna, preoccupati. Di fatto, tranne qualche escoriazione e contusione, è rimasta illesa.

Sul posto, anche la polizia municipale. La sezione Infortunistica stradale si è occupata dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, ma anche del traffico che è letteralmente impazzito.