Lascia lo scooter posteggiato e l'indomani non lo ritrova: rubato

Lascia il ciclomotore – un Nrg Piaggio - posteggiato in via Giovanni XXIII e al momento di riprenderlo, la mattina di mercoledì, non lo ritrova. Vittima del furto, messo a segno durante la notte, è stato un agrigentino di 47 anni. L’uomo ha formalizzato denuncia di furto, a carico di ignoti, alla polizia di Stato.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, ieri, stavano valutando - cercando di raccogliere indizi e identificare il ladro - gli impianti di video sorveglianza presenti in zona per appurare se qualche telecamera potesse o meno aver ripreso qualcosa di interessante. Il mezzo era coperto da assicurazione.