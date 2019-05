Frana di via Favignana, approvato progetto da 4 milioni di euro

Fondi contro il dissesto idrogeologico, il Comune di Agrigento ottiene il finanziamento del progetto di eliminazione della frana di via Favignana a Villaseta per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Questo consentirà, una volta che le somme saranno erogate, di intervenire sullo smottamento che mette oggi a rischio due palazzine di edilizia popolare.

Il Municipio, però, si è visto bocciare come "irricevibile" un altro progetto per un valore di oltre 1 milione e ottocentomila euro. Stiamo parlando della messa in sicurezza del versante nord-est delle palazzine Crea, e per la precisione quell’ampia striscia di terreno sotto via Picone che anni fa franò devastando uno dei palazzi ma non ferendo, fortunatamente, nessuno. Il progetto, stando agli atti, è stato respinto per “assenza per il progetto approvato dall'Ente richiedente dei prescritti pareri e nulla osta previsti dalla normativa".