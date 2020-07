Sprigiona fumo mentre è in marcia, pompieri salvano furgone

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri, a metà mattina, lungo via Esseneto ad Agrigento, per un allarme incendio. A chiamare la sala operativa dei pompieri è stato il proprietario di un furgone dal quale ha iniziato a sprigionarsi fumo mentre era in transito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri del comando provinciale di Villaseta sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti ad avere la meglio su quello che è stato un principio di incendio. Nessuno s’è, per fortuna, fatto male. E anche i danni al mezzo – nonostante l’allarme in via Esseneto ci sia stato – sono stati limitati.