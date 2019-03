Via Esseneto, Comune pronto ad abbattere gli alberi di pino

Via Esseneto, il Comune ottiene il "via libera" all'abbattimento di alcuni pini le cui radici danneggiano la sede stradale. Nelle scorse settimane sarebbe infatti arrivato un atteso parere da parte di un agronomo che avrebbe appunto escluso l'ipotesi di interventi alternativi all'abbattimento per almeno alcuni degli alberi, che saranno adesso sostituiti con nuove essenze arboree meno invasive.

Rimossi gli alberi si andrà a raschiare l'asfalto, andando ad eliminare gli avvallamenti, e si potrà finamente riconsegnare alla città una strada in condizioni di sicurezza. Via Esseneto, si ricoderà, era stata colpita nei mesi scorsi da una ordinanza che limitava la transitabilià escludendo i mezzi a due ruote proprio a causa della presenza degli avvallamenti provocati dagli alberi. A chiedere notizie all'assessore alla Viabilità Gabriella Battaglia era stata, durante il question time, la consigliera 5 Stelle Marcella Carlisi.