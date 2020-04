Via Crucis nella cattedrale deserta, i pompieri s'inchinano alle vittime del Covid

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento - prima dell'inizio della Via Crucis svoltasi all'interno della cattedrale di Agrigento vuota - hanno deposto, ai piedi dell'altare, un mazzo di fiori a ricordo dei colleghi e di chi ha perso la vita a causa del Coronavirus. Naturalmente, il pensiero dei pompieri è andato a tutti gli agrigenti - 11 al momento - che non ci sono più, nonché ai colleghi in servizio in altri comandi provinciali.

