Tenta ripetutamente di farsi investire, poliziotto riesce a salvare una giovane

Avrebbe cercato, e anche ripetutamente, di farsi investire dalle auto in transito lungo via Francesco Crispi. Un poliziotto, in abiti civili, si è però accorto di quell’anomalo comportamento e comprendendo che la giovane era in stato confusionale è intervenuto immediatamente. L’agrigentina è stata letteralmente afferrata e portata in salvo. E’ accaduto tutto a poche decine di metri dalla caserma “Anghelone” della polizia di Stato. Il poliziotto, di fatto, ha evitato una tragedia.

Sempre lo stesso poliziotto ha immediatamente cercato di calmare la giovane donna ed ha richiesto l’intervento di una ambulanza del 118. I soccorritori giunti in via Francesco Crispi hanno caricato la giovane sull’ambulanza e l’hanno trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida. Non sono chiari – non risultavano esserlo ieri – i motivi per i quali la ragazza, appunto in stato confusionale, ripetutamente, abbia provato – attraversando da un marciapiede all’altro la via Crispi – a farsi investire dalle auto che, in quel momento, sfrecciavano rapidamente. E’ certo però che l’agrigentina deve la sua vita a quel poliziotto che, con occhio attento, ha non solo notato l’anomalo comportamento ma si è anche prodigato, tempestivamente, per salvarla.