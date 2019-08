Scoppia la tubatura del metano, un operaio resta ustionato e finisce in ospedale

Scoppia l'incendio, dovuto verosimilmente ad una tubatura di metano, e uno degli operai che erano al lavoro finisce al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". L'incidente si è verificato, pochi minuti fa, in via Caruso Lanza: alle spalle del viadotto Akragas II ad Agrigento. Sul posto, scattato l'allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura, oltre ad un'autoambulanza del 118.

Due operai, stando alle prime ricostruzioni, si stavano occupando dei lavori per il passaggio della fibra ottica in via Caruso Lanza. All'improvviso, proprio mentre i due uomini erano all'opera, è divampato l'incendio e uno - un quarantenne - è rimasto ustionato alle braccia e alle mani. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di contrada Consolida, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme e di mettere tutto in sicurezza. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno invece, dopo aver garantito che nessuno si avvicinasse all'area ritenuta pericolosa, avviato gli accertamenti per stabilire come effettivamente si sia verificato l'incidente sul lavoro.

A quanto pare, ma gli accertamenti sono appunto ancora in corso, mentre i due operai erano intenti al lavoro è divampato l'incendio perché sarebbe scoppiata una tubatura di metano.