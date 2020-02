Partiti i lavori di riqualificazione al Quadrivio Spinasanta: si teme per l'efficacia della rotonda

Sono iniziati i primi lavori di manutenzione straordinaria del Quadrivio Spinasanta. Da un paio di giorni la ditta incaricata ha iniziato a sbancare e spianare parte della collinetta che si trova tra il quartiere e via Imera e che porteranno alla realizzazione di un parcheggio oltre che di un'area con un parco giochi per bambini.

Ieri mattina, invece, sono apparsi al centro del quadrivio dei tecnici che hanno simulato la sagoma di una rotonda che è stata "provata" in più punti nell'area di convergenza tra le quattro strade. Un esperimento, appunto, che però ha provocato come prima reazione un "impazzimento" del traffico veicolare nell'ora di punta. Altre simulazioni si faranno nelle prossime settimane, certamente, anche perché se i lavori per il parcheggio avranno una durata di sei mesi in totale (quindi dovrebbero terminare entro giugno), gli interventi sulla rotonda sono stati fissati dopo il termine dell’anno scolastico per evitare di generare il caos.

Nessun passo indietro comunque sull’opera, ritenuta “indispensabile per decongestionare il traffico che in alcune ore della giornata è particolarmente intenso e caotico”.