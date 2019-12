Il tentato omicidio di via Boccerie, nuove ispezioni della polizia

Sono tornati nelle vie Boccerie e Gallo, teatro della rapina e tentato omicidio di una cinquantenne. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno ispezionato diverse abitazioni. Sono, di fatto, andati a “caccia” di inizi ed elementi sulla selvaggia aggressione che lo scorso 2 dicembre ha ridotto in fin di vita la donna.

In una di queste residenze, nella disponibilità di una donna, gli agenti hanno trovato condizioni igienico - sanitarie spaventose e per accedere hanno dovuto perfino indossare le mascherine. Cosa con precisione i poliziotti della sezione Volanti stessero cercando non è noto. Il riserbo investigativo continua a restare fitto. Sembra probabile, però, che gli agenti stiano per chiudere definitivamente il cerchio.

I poliziotti, nelle ore immediatamente successive alla rapina, sono riusciti ad identificare e denunciare 3 minorenni. Ai giovanissimi – dovrebbero avere dai 16 ai 17 anni – è stata contestata anche l’accusa di tentato omicidio, oltre a quella di rapina. Del fascicolo d’inchiesta si sta, naturalmente, occupando un magistrato della Procura dei minorenni presso il tribunale di Palermo. La 50enne è stata, intanto, negli scorsi giorni sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico al volto.