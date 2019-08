Via Atenea e Ztl sconosciuta: si arriva anche a 200 multe al mese

Sono da 150 a 200 le multe - per mancato rispetto della Ztl di via Atenea - che, mensilmente, vengono elevate dagli agenti della polizia municipale. Sanzioni da 92 euro che, se ridotte perché pagate entro 5 giorni, scendono a 68 euro. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Rispetto al passato c'è una maggiore attenzione da parte dei cittadini a rispettare il divieto. Per la maggior parte sono gli autisti dei furgoni; i turisti, ospiti dei B&B, e i residenti dell'hinterland i più multati: frutto della disattenzione ai cartelli stradali.

L'ingresso alla Ztl è autorizzato soltanto a circa 250 agrigentini: residenti o proprietari di magazzini in via Atenea.