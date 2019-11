Le telecamere di via Atenea? Quasi tutte disattivate "da diverso tempo"

Se il "varco elettonico" della Ztl di via Atenea sembra godere quasi sempre di buona salute (a giudicare dalle multe elevate, soprattutto), meno tranquillizzanti sono le condizioni delle telecamere presenti dentro il "salotto cittadino".

A dirlo è lo stesso Comune, il quale ha disposto alcuni interventi manutentivi dato che “l’impianto di videosorveglianza di via Atenea da diverso tempo non è funzionante a causa dei nodi di connessione (box di plastica contenenti trasformatori, alimentatori, switch di rete e switch di fibra ottica) collocati al di sotto della sede stradale i quali vanno sempre in cortocircuito sia per le infiltrazioni d’acqua e per le condense notturne e sia per i topi che rosicchiano i cavi dell’alimentazione”.

Così è necessario portare fuori terra il “cuore” elettronico del sistema, lontano dalle infiltrazioni e dai denti dei roditori. Per questo si provvederà all’installazione di alcuni armadi a muro in metallo che dovrebbero scongiurare ulteriori problemi.