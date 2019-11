Movida violenta? Maxi scazzottata fra due gruppi rivali in pieno centro

Scene da Far West anche ad Agrigento dove, nella notte fra venerdì e sabato, nei pressi dei locali della movida – fra via Atenea e dintorni – sette o otto persone se le sono date di santa ragione. Durante la maxi rissa, qualcuno degli esagitati ha afferrato tavoli e sedie di un ristorante – a quell’ora della notte, chiuso – per colpire i rivali. Sono stati creati danni.

Sono stati alcuni passanti a segnalare il parapiglia al numero di emergenza. Quando, nel “salotto buono” della città sono giunte le pattuglie di polizia e carabinieri, dei partecipanti alla rissa non c’era più alcuna traccia. Nessuno, a quanto pare, - stando ai controlli effettuati in pronto soccorso – avrebbe fatto ricorso alle cure dei medici.

Nelle passate settimane, l’auto di una commerciante – che aveva la "colpa" di percorrere, seppur con tanto di autorizzazione, la via Atenea – era stata accerchiata e colpita con calci e pugni da dei gruppi di giovani. Dopo l’aggressione venne fatto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Dario Caputo, e il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci dispose un sistematico maxi controllo in occasione dei fine settimana. Verifiche durante le quali, lo scorso week end, sono stati pesantemente multati bar e pub tipici della movida. E controlli sono stati effettuati anche nelle ultime ore.