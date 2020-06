Via Atenea, l'esperimento continua: prorogati i nuovi orari della Ztl

E' stata prorogata, nelle ultime ore, l’ordinanza del 22 maggio scorso in materia di zona a traffico limitato lungo la via Atenea. L’esperimento era nato dalla necessità di regolare la compresenza di auto e di clienti che con la “fase 2” potevano tornare ad accedere ai negozi. Adesso, nelle ultime ore appunto, il sindaco ha valutato positivamente l’opportunità di prorogare la sperimentazione per un ulteriore breve periodo, “in ragione dell’adeguatezza di pervenire – è stato scritto da palazzo dei Giganti – ad un più solido consolidamento delle condizioni epidemiologiche attraverso la misura che, nel merito, amplia la fascia oraria di transito della Ztl”.

La regolamentazione prevede che la zona a traffico limitato vigerà, da domenica a giovedì dalle 17 alle 22 e da venerdì e sabato dalle 17 alle 2.