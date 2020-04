Mondo dei veterinari a lutto: è morto l'ex presidente dell'Ordine Luigi Butera

E' venuto a mancare - all’età di 58 anni - Luigi Butera, tra i principali esponenti del mondo medico veterinario agrigentino e siciliano. Con passione, competenza e umiltà ha ricoperto innumerevoli ruoli di spicco. Tra i principali incarichi si ricordano quelli di presidente dell’Ordine dei medici Veterinari per la provincia di Agrigento per il triennio 2014/2017, di presidente della Federazione regionale dell’Ordine medici Veterinari della Sicilia per l’anno 2015/2016 e di consigliere d’amministrazione della ProfConServizi (Roma) dal 2016 al 2018.

I familiari, gli amici e i colleghi lo ricorderanno sempre per le sue capacità che lo hanno reso non solo un grande lavoratore ma anche un grande uomo. Con rispetto, forza e costanza, anche nei momenti più difficili, anteponeva spesso i doveri d’ufficio alla propria salute, assicurando ai colleghi ed a tutto il personale una presenza e rappresentanza sempre vicina, cordiale e attiva. Per diversi anni ha convissuto con la malattia, senza mai perdere il sorriso, la voglia di mettersi in gioco, vivere e scherzare. Marito, padre e uomo esemplare per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Con la perdita di Luigi Butera, l'Agrigentino sarà privo di un uomo di sicura professionalità. Il cordoglio per la famiglia, alla quale ha dedicato tutta la propria vita, è unanime da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto.