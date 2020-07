Ventenne tenta il suicidio in cella: secondo episodio in 48 ore, salvato in extremis

A distanza di poco meno di 48 ore il ventenne agrigentino, recluso all'interno della casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo", ha tentato nuovamente il suicidio. E lo ha fatto, come giovedì sera, provando ad impiccarsi alle sbarre della finestra della cella. Ancora una volta, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia Penitenziaria sono riusciti a salvarlo in tempo. Praticamente in extremis.

La rapidità d'intervento degli agenti della polizia Penitenziario, ancora una volta, ha, di fatto, scongiurato una tragedia. Il ventenne è stato sottoposto a tutti i controlli medico-sanitari necessari.