I vandali tornano a colpire: danneggiate fioriere in pieno centro

I vandali sono tornati a colpire. Questa volta, nella zona fra le vie Atenea e Cesare Battisti. Non si sono limitati a buttare per terra alcune fioriere, ma hanno sradicato e spezzato diverse, costose, piante collocate dai gestori dei B&B per rendere accogliente quella porzione di "salotto buono". Inevitabile, naturalmente, la protesta degli stessi operatori economici.

Negli ultimi tempi è un ripetersi sistematico, in pieno centro storico, di fatti di questo genere.