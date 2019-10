Lasciano lo scooter davanti scuola, i vandali ne distruggono tre

Anomalo raid vandalico – con razzia dei tappi della benzina degli scooter – davanti il liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento.

I poliziotti della sezione Volanti, nelle ultime ore, si sono occupati - le indagini sono state già avviate - di un raid vandalico all'esterno del liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. Dei vandali-ladri, durante l'orario delle lezioni: mentre i proprietari dei ciclomotori erano in classe, hanno distrutto tre scooter parcheggiati in strada. Ai tre ciclomotori sono stati rotti gli specchietti, le selle, le frecce, i fari, i pedali e sono stati rubati i tappi per la benzina.