quituttobene: Valle invasa dai turisti e giovani brasiliani ballano davanti al tempio della Concordia

#quituttobene. Non è la prima domenica di Mandorlo in fiore e non ci sono in giro - contrariamente a quanto era stato programmato - i gruppi de "I bambini del mondo", né quelli che avrebbero dovuto prendere parte alla 75esima edizione del festival internazionale del folclore. Il Coronavirus, psicosi compresa, non ferma però la primavera e meno che mai la voglia di ripartire e di vivere di Agrigento. La Valle dei Templi - con accesso gratuito: come ogni prima domenica del mese - è invasa da agrigentini, visitatori e turisti.

Sul palco, che è rimasto allestito ai piedi del tempio della Concordia, stamani, danzano due dei componenti del gruppo folk del Brasile. Non indossavano i loro costumi tipici, ma i loro passi venivano accompagnati dal dolce suono di una voce che intonava una canzone tipica. Uno spettacolo - documentato da Francesco Picarella, presidente di Confcommercio, - del Mandorlo in fiore veramente sui generis. Ma la dimostrazione che "In Sicilia è primavera" - ha scritto lo stesso Picarella che ha lanciato, attraverso i social, l'invito: "Venite in vacanza". Perché #quituttobene.