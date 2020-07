Valle dei Templi: domenica da 3 mila visitatori, nasce una speciale card

Più di 3 mila visitatori, domenica: giornata ad ingresso gratuito, alla Valle dei Templi che ha lanciato la prima card per coppie e famiglie: un pass leggero, colorato, smart, funzionale e modernissimo, un vero passaporto che avvicini soprattutto le famiglie agrigentine e del territorio. La ValleCard consentirà ingressi free per 365 giorni l'anno e sconti su tutti gli eventi e i servizi (bookshop, caffetteria, attività didattiche, campus). La proposta è di CoopCulture che stava lavorando a questa card già ben prima dell'emergenza Covid, a prezzo ridotto per il primo periodo, che sarà distribuita ai primi duecento (100 individuali e 100 famiglie) che la richiederanno: e che potranno così diventare “ambasciatori” del Parco, promotori delle attività e degli eventi: si inizia sabato prossimo con il primo di una serie di eventi live, ai piedi del Tempio di Giunone.

Mario Venuti ha, intanto, scelto l'area del tempio di Giunone per proporre le sue canzoni alla chitarra o al pianoforte nella veste semplice con cui sono nate. Il concerto – in regola con tutte le norme anticovid – sarà aperto a soli 250 spettatori. Il biglietto – in prevendita da domani (martedì 7 luglio) su www.coopculture.it/ | www.parcovalledeitempli.it costerà 10 euro che diventano 8 se acquistato con la card in abbonamento. La card sarà poi in promozione al 50%, fino al 20 luglio e in formato digitale (anti-covid) almeno fino a settembre.

Offerta card. Ingresso individuale: 20 euro; Valle in due: 30 euro; famiglie 30 euro (2 adulti + figli fra i 18 e 25 anni. Gli under 18 entrano gratis alla Valle). Da ottobre 2020 si aggiunge la CARDYoung(dai 18 ai 25 anni): 10 euro.

Servizi card. Ingressi illimitati per un anno, sconti e agevolazioni per gli eventi, servizi, visite didattiche, bookshop e caffetterie.

Promozione speciale luglio. Da lunedì 6 luglio, i primi 200 (100 individuali e 100 famiglie) che prenoteranno la card sul sito web del parco, la riceveranno gratuitamente. Chi non riuscirà ad ottenerla, potrà invece acquistarla anche in biglietteria fino al 20 luglio in promozione con uno sconto del 50% | sito www.parcovalledeitempli.it.

Concerto. Mario Venuti | Nudo con la mia musica: 11 luglio, ore 21, al tempio di Giunone: 250 posti disponibili. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 (solo per gli abbonati del Parco). Diritti di prevendita 2 euro. Da martedì 7 luglio: info e prenotazioni al call center dalle 10 alle 15 | 0922/1839996. Biglietteria online: https://www.parcovalledeitempli.it/ | https://www.coopculture.it/. Biglietteria on site e prevendita: Tempio di Giunone, da 3 ore prima dell'evento.

Regolamento card. Con la Card Valle dei Templi si può visitare gratuitamente e ogni volta che lo si desideri il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. L’abbonamento vale 365 giorni dal primo utilizzo e permetterà di usufruire di riduzioni per gli eventi, servizi dedicati e sconti nei bookshop, nelle caffetterie e per le attività didattiche del 10 %. La card Valle dei Templi è una carta dotata di codice a barre. L'abbonamento è strettamente personale e non cedibile e su richiesta in biglietteria deve essere esibito unitamente al documento d’identità. L'abbonamento non è rimborsabile. In caso di smarrimento e/o furto la tessera dietro regolare denuncia verrà duplicata. La tessera smarrita verrà annullata e non potrà più essere utilizzata. In caso di malfunzionamenti la tessera verrà sostituita senza costi aggiuntivi. Non verranno accettate tessere rovinate per lavaggi, strappi, tagli, bruciature e ogni altro deterioramento imputabile ad un uso non conforme. La tessera di abbonamento annuale include sempre l'accesso a tutte le mostre temporanee ed offre la priorità d’accesso rispetto alla fila, eccetto che nelle giornate (o fasce) gratuite o negli eventi a pagamento. L'Amministrazione non garantisce l'ingresso in caso di eventi che interferiscano con la regolare apertura del Parco. La card per il 2020 per motivi di sicurezza dei visitatori legati all'emergenza sanitaria sarà solo in formato digitale. È acquistabile presso le biglietterie del Parco oppure online dal sito www.parcovalledeitempli.it.