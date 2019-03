L'Università di Bologna "raddoppia" la sua presenza nella Valle dei Templi

L'università di Bologna "crede" nella Valle dei Templi e, raddoppia il proprio impegno ad Agrigento. La missione archeologica di UniBo, infatti, mentre continuerà le ricerche avviate ormai tre anni fa nel quartiere ellenistico romano, che sotto la guida esperta delle archeologhe del Parco sta ottenendo risultati estremamente importanti, a breve avvierà uno scavo specifico del quartiere artigianale fuori Porta V che sarà condotto dal 7 aprile al 5 maggio ad opera di un gruppo del dipartimento di Storia Cultura e Civiltà. Il progetto, promosso e co-finanziato dal Parco Valle dei Templi e dall "Alma Mater", una decina di studenti che approfondiranno la conoscenza delle produzioni agrigentine, soprattutto per capire come la Valle veniva vissuta al di là degli aspetti strettamente religiosi e come Akragas si inseriva nel sistema del commercio nel Mediterraneo dell'antichità.

Lo scavo si inserisce nel progetto “Luoghi della Produzione ad Agrigento e nel suo territorio” (2017-2019), diretto dal professor Vincenzo Baldoni e coordinato dall’assegnista di ricerca Michele Scalici in condirezione con le funzionarie del Parco Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e in convenzione e sotto l’egida del Parco, diretto da Giuseppe Parello, della sezione archeologica Carmelo Bennardo e della Missione Archeologica Unibo ad Agrigento, diretta dal professor Giuseppe Lepore.

Altra importante novità è il fatto che è in corso di preparazione un volume sul triennio di ricerche nell’Insula III del Quartiere ellenistico-romano condotte in questi anni e la cui pubblicazione è prevista per la fine del 2019.