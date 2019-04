Comunicazione sul web, il Parco secondo solo al museo egizio di Torino

Secondo il Rapporto e-tourism 2018 di Bem Research, il Parco è il secondo sito italiano – dietro il Museo Egizio di Torino – ad ottenere i migliori risultati, in termini di comunicazione, sul web, seguito dal Cenacolo Vinciano di Milano.

Con questa altra medaglia, ci si prepara alla prima domenica di maggio che, come ogni mese, è ad ingresso gratuito. Si potranno visitare la Valle dei Templi, il Museo archeologico Griffo, la casa museo di Luigi Pirandello e l’area archeologica di Eraclea.

I percorsi all’interno della Valle, possono essere tanti e diversi, e ognuno può scegliere il proprio. Si può anche entrare dal Terzo Varco (ex scuola rurale di San Nicola), aperto da poco, per immergersi invece in un percorso “verde”, immerso nella natura, che pian piano svela le sue bellezze. Un cammino affascinante fra ulivi, mandorli, essenze mediterranee, che porterà, sì, verso i Templi, ma che permetterà anche di ammirare l’ultimo “tesoro” del Parco, il Teatro Ellenistico, che sta pian piano tornando alla luce.