Esce di casa e urla a perdifiato per strada: bloccato un quarantenne

Va in escandescenze, forse per una discussione casalinga, e si riversa – urlando a perdifiato – per strada. E’ accaduto nella serata di lunedì nel rione periferico di Villaseta dove sono intervenute più pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale di Agrigento. Non è chiaro, non risultava esserlo ieri, cosa sia effettivamente accaduto, ma non è stato semplice – per le forze dell’ordine intervenute – riuscire a bloccare e calmare l’agrigentino quarantenne.

Tanto i carabinieri quanto gli agenti della polizia municipale, subito dopo aver provato a calmare il quarantenne, hanno provato a farlo parlare per fare chiarezza. Pare che non abbiano però ricavato molti risultati. La posizione dell’uomo, ieri, risultava essere al vaglio. Non è escluso che, nelle prossime ore, possa venire denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento poiché appunto trovato per strada. Ma potrebbe scattare, sempre a suo carico, anche l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.