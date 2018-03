Solidarietà, tornano le uova di Pasqua dell'Ail contro le leucemie: ecco dove trovarle

Come ogni anno, la sezione Ail di Agrigento, presieduta dalla dottoressa Anna Bonsignore, torna nelle piazze della nostra provincia per la manifestazione nazionale “Uova di pasqua Ail 2018”, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica.

Il ricavato della vendita servirà a finanziare la ricerca, sostenere tutti i servizi socio-sanitari gratuiti, sostenere le visite gratuite ematologiche e onco-ematologiche e le consulenze gratuite radioterapiche e oncologiche, contribuire alla realizzazione del centro di ematologia e onco-ematologia adulti e pediatrico.

“Non è un paese civile – sostiene la dottoressa Bonsignore – quello che non consente di avere una sanità uguale per tutti. E la provincia di Agrigento se vuole fare passi avanti deve puntare su un piano che preveda una realtà territoriale ematologica e onco-ematologica eccellente in grado di garantire i migliori standard diagnostici e terapeutici a quanti vivono la malattia e a coloro che si ammaleranno. Invito tutti – conclude la presidente Ail – a controllare che le uova abbiano il logo Ail della provincia di Agrigento e siano distribuite dai volontari Ail autorizzati o dalle agenzie di alcuni istituti di credito”.

Sarà possibile trovare le uova Ail nelle agenzie della banca Unicredit di Agrigento (piazzale Aldo Moro – via Imera – via Atenea e Villaggio Mosè), Aragona, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicattì (via Battisti, 16); Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Favara (via Vespri), Grotte, Lampedusa, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca (piazza Mariano Rossi, 23 – piazza Noceto, 65 – via Palma, 5), Siculiana.

E inoltre nelle agenzie della “Banca di Credito Cooperativo San Biagio Platani” di Sant'Angelo Muxaro, Casteltermini, Santo Stefano Quisquina, Cammarata (largo dei Pini), San Biagio Platani (corso Umberto 103) e Raffadali (via Porta Agrigento 102).

E infine ad Agrigento in via Mazzini 11 – piazza Cavour, via Francesco Crispi 91, viale della Vittoria, via Imera 217, via Empedocle 89 e quadrivio Spinasanta; ad Aragona in via Roma 23; a Favara in via Torino 23 e via Italia 53; a Naro in via B.B. Riolo 24; a Palma di Montechiaro in via Roma 105; a Porto Empedocle s.s.115 n°82; a Ravanusa in via D’Azeglio 13, a Ribera viale Regione Siciliana 61, a Santo Stefano Quisquina via Nazionale Sud 4/a e piazza Vittoria; a Lampedusa via Enna; a Montallegro contrada Costa Domini 1;a Sant'Angelo Muxaro via Pizzo Corvo 33; a Realmonte via Roma 411.

La dottoressa Bonsignore ricorda che sarà possibile acquistare le uova, anche dopo la tre giorni nelle piazze, e fino a dopo Pasqua, rivolgendosi ai volontari dell’Ail o telefonando alla sede dell’associazione.