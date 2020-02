Persona dispersa in un bosco? I "vigili" cinofili si addestrano a Maddalusa

L'area boscata di contrada Maddalusa si è trasformata in location per l'addestramento del nucleo cinofili regionale vigili del fuoco.

Da qualche mese, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento,dispone di una unità cinofila. Si tratta di un magnifico esemplare di Labrador di nome "Argo" condotto dal vigile coordinatore: Jean Lucia.

All'addestramento - come da calendario della direzione regionale vigili del fuoco Sicilia - hanno partecipato il labrador "Argo" del comando vigili del fuoco di Agrigento e i 4 pastori tedeschi dei comandi di Palermo con "Gipsy", di Caltanissetta con "Aki" e "Margot" e Siracusa con "Argo", esemplari coordinati dagli istruttori nazionali di Enna e Palermo.

Le unità cinofile sono state impegnate ad esercitarsi in squadra (conduttore e unità cinofila) applicando una procedura operativa standard per la ricerca di una persona dispersa in area boscata.