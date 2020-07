Ubriaco molesta i passanti, ma in via Atenea non poteva metter piede: denunciato

Ubriaco fradicio barcolla e disturba, con insistenza, ogni passante della via Atenea. Qualcuno, infastidito, lancia l’allarme e quando i poliziotti della sezione Volanti della Questura giungono sul posto accertano immediatamente che quel ventenne gambiano, proprio in via Atenea, non avrebbe dovuto mettere piede. Il giovane era stato infatti “colpito” da un ordine di allontanamento e divieto d’accesso. Per sei mesi, con scadenza a fine agosto, in via Atenea e dintorni l’immigrato non avrebbe dovuto dunque proprio recarsi.

Il giovane, S. E., è stato pertanto denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per inosservanza al “Dacur”. L’altra sera, in via Atenea, sono stati vissuti momenti di grande preoccupazione. Quel giovane immigrato, era evidente che fosse ubriaco, continuava a creare fastidi ai passanti e anche momenti di disordine. Inoltre, barcollava e c’era il concreto rischio che, da un momento all’altro, s’accasciasse al suolo. Ecco perché un agrigentino ha chiesto, attraverso il numero unico d’emergenza: il 112, l’intervento dei poliziotti. Gli agenti della sezione Volanti hanno subito rintracciato il giovane e lo hanno, appunto, denunciato.