Ubriaco infastidisce i passanti in via Atenea: denunciato 38enne

Una persona è stata denunciata alla Procura per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di un trentottenne che visibilmente ubriaco, a quanto pare, infastidiva – nei pressi dei luoghi della movida: fra via Atenea e dintorni - i passanti. All’arrivo dei poliziotti, non soltanto s’è opposto all’identificazione, ma anche rivolto parole non proprio cordiali.

Oltre alla denuncia penale, a suo carico è stato firmato un provvedimento di allontanamento: per 48 ore non potrà più rimettere piede in via Atenea pena una nuova denuncia. Durante il maxi controllo, i poliziotti hanno anche controllato tre esercizi pubblici e due, per irregolarità amministrative, sono stati sanzionati. Sono state identificate – nei quattro posti di controllo - complessivamente 58 persone, controllati 24 veicoli, 110 mezzi sono stati controllati invece con Apnr e poi sono state controllate 16 degli agrigentini sottoposti a misure cautelari.

In via Atenea e dintorni i controlli sono stati effettuati dai poliziotti della sezione Volanti, assieme ai colleghi della Squadra Mobile, della divisione Anticrimine e della Pasi della Questura.