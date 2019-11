Ubriaco minaccia e strattona addetti di una pizzeria, finanziere evita il peggio

Un cinquantenne ubriaco ha scatenato il caos in una pizzeria del Quadrivio Spinasanta. E' accaduto sabato sera, mentre decine di agrigentini erano in attesa del loro turno per portare via, a casa, le pizze. E' però, e per fortuna, intervenuto un finanziere che, di fatto, ha evitato il peggio. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'uomo, dopo aver infastidito ripetutamente tutti i presenti, è stato invitato ad allontanarsi. Per tutta risposta ha chiesto invece di continuare a bere. Al rifiuto della barista, l'energumeno s'è messo dietro il bancone, ha insultato e minacciato la barista e un'altra dipendente ed ha poi fatto cadere tutti i dolci e la frutta martorana che era in vendita. Ha tentato anche - stando a quanto ricostruisce il quotidiano - d'aggredire la proprietaria, strattonandola per un braccio. Per fortuna, appunto, è intervenuto il finanziere.