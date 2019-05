"Ubriachi al volante e senza cintura di sicurezza": 4 denunciati e 87 multati

Scampagnate, gite fuori porta o semplici trasferte. 25 aprile e primo maggio, così come i "ponti" che quest'anno si sono intersecati, sono ormai soltanto un ricordo. Il bilancio dei controlli realizzati dalla polizia Stradale di Agrigento non è stato però entusiasmante. Nonostante gli appelli alla prudenza e al restare sobri se ci si deve mettere al volante, gli agenti - coordinati dal vice questore Andrea Morreale - hanno "pizzicato" 4 ubriachi: tutti denunciati alla Procura della Repubblica e contestato ben 87 infrazioni per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

A finire nei guai - una denuncia penale - per guida in stato d'ebbrezza sono stati: S. C., 31 anni di Reggio Calabria, trovato con un valore di 1,49 g/l; C. C., 40 anni di Canicattì, trovato con un valore di 1,21 g/l.; D. S., 29 anni di Sciacca, trovato con un valore di 1,35 g/l e A. T., romeno trentenne residente a Cianciana, trovato con un valore di 1,93 dopo un incidente stradale lungo la statale 115.

Durante questi giorni sono stati potenziati i controlli per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. In tutta la provincia di Agrigento, la polizia Stradale ha permesso d'accertare e contestare ben 87 infrazioni.

In totale sono state accertate ben 233 infrazioni al codice della strada, sono state ritirate 11 patenti di guida e 8 carte di circolazione, sono stati sequestrati 11 veicoli, decurtati 571 punti dalle patenti e sono stati effettuati - dai poliziotti della Stradale - 31 soccorsi. Rilevati anche 4 incidenti stradali: due con lesioni per un totale di tre feriti e altri due incidenti con soli danni ai veicoli.