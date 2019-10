Alcol e droga sono le emergenze del week end, scattano denunce e segnalazioni

Ubriachi al volante e giovani trovati in possesso di una modica quantità di "roba". E' stato un altro fine settimana di massicci controlli da parte dei carabinieri che hanno tenuto d'occhio, come d'abitudine ormai, le tipiche location della movida agrigentina e non solo. Unico e solo l'obiettivo: garantire la massima sicurezza di tutti i giovani, e non.

Durante il tour de force di verifiche - disposte dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - i militari hanno "pizzicato" due automobilisti che s'erano messi al volante delle rispettive auto nonostante avessero alzato il gomito. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere, adesso, dell'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza. Trovato anche un giovane in possesso di una piccola quantità di stupefacente ed in questo caso è scattata la segnalazione, quale consumatore abituale, alla Prefettura.

Dopo i tantissimi incidenti stradali, anche mortali, dei mesi scorsi, anche i carabinieri hanno potenziato - in occasione di ogni fine settimana - la presenza delle pattuglie su strada. Si prova, di fatto, ad evitare che si materializzino altre tragedie.