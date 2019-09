Ubriaca al volante fra "strike" di auto posteggiate: 44enne denunciata

Ubriaca, alla guida di una Alfa Romeo 156, fa “strike” di auto posteggiate lungo via Matteo Cimarra. All’interno della macchina, guidata dalla quarantaquattrenne agrigentina, anche i suoi due bambini piccoli. Ad intervenire, dopo che è stato raccolto l’Sos giunto alla centrale operativa, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti sono riusciti a bloccare la donna che era ancora alla guida dell’Alfa. Donna che è stata denunciata alla Procura della Repubblica per danneggiamento, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Perché era al volante della macchina, che risultava essere posta sottosequestro, senza neanche la licenza per guidare. La macchina è stata subito confiscata e dopo che è stata deferita alla Procura, i poliziotti hanno segnalato l’accaduto al tribunale per i minorenni di Palermo. Di fatto è stato avviato l’iter affinché i piccini, qualora i magistrati lo ritenessero, possano essere riaffidati.

Appena lo scorso mercoledì, sempre la stessa donna era stata salvata appena in tempo dai poliziotti perché minacciava di gettarsi dal viadotto Morandi, fra Agrigento e Porto Empedocle. Complessivamente cinque le autovetture che, stando agli accertamenti dei poliziotti della sezione Volanti, sono state pesantemente danneggiate lungo via Matteo Cimarra.