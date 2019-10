Trovato in una pozza di sangue, 34enne in ospedale: è mistero

E’ stato trovato in una pozza di sangue: con ferite sparse in tutto il corpo. Il trentaquattrenne di Agrigento, R. S., è stato soccorso a poche decine di metri dall’area del parco archeologico ed è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. A mobilitarsi per salvargli la vita sono stati i carabinieri e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

E’ mistero su cosa sia accaduto al giovane. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici di turno hanno appurato che le ferite che il trentaquattrenne aveva sul corpo non erano gravi. E’ stato medicato e tenuto sotto controllo.

Diversi gli interrogativi che, ieri, si ponevano i militari dell’Arma che si stanno occupando del caso e stanno provando a fare chiarezza. Quelle ferite se l’è procurate da solo? E’ rimasto ferito a causa di un incidente? O è stato aggredito? Inevitabilmente soltanto il trentaquattrenne agrigentino potrà dare delle risposte precise ai militari dell’Arma che, verosimilmente, nelle prossime ore, proveranno a sentirlo. Spetterà dunque alle indagini fare chiarezza su cosa gli è effettivamente successo.