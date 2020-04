"A spasso per la città con un coltello in tasca", denunciato 38enne

Percorreva via Toniolo con un coltello chiudibile, con lama a punta e manico, in tasca. Un trentottenne di Agrigento è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A fermare e controllare il trentottenne agrigentino sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il coltello è stato posto sottosequestro. L'uomo, indagato, ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Daniele Re.

