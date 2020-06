Trova portafogli e lo porta dai carabinieri: rintracciata la proprietaria

Trova un portafogli per terra, nelle vicinanze di banca Unicredit: nei pressi di piazzetta San Calogero, e lo porta subito alla vicina caserma dei carabinieri. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri. Protagonista di quello che è stato un gesto per niente scontato un diciannovenne di Porto Empedocle: Domeniico Di Betta. All'interno del portafogli c'erano 130 circa.

I carabinieri sono riusciti, praticamente subito, a rintracciare la proprietaria del portafogli e lo hanno restituito all'incredula donna. Incredula perché quanto è avventuo ieri è stato un gesto non comune. Ma l'altruismo e il grande senso civico dimostrato dal giovane empedoclino hanno dimostrato, e concretamente, come sia ancora possibile continuare ad avere fiducia negli altri. Anche se si tratta di gesti non comuni, non sono affatto per Agrigento: già altre persone infatti hanno avuto lo stesso generoso comportamento.