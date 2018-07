Festa di San Calogero, ecco le modifiche al traffico veicolare

Festeggiamenti in onore di San Calogero, via ai festeggiamenti in onore del “santo nero”. Rivoluzionato il traffico, che tra divieti e modifiche cambierà così.

Fino all'otto luglio, infatti, in molte vie cittadine sarà cambiata la viabilità, con divieti di sosta e di accesso. Partiamo dalla zona della fiera: nell'area di piazza e via Ugo La Malfa, oltre che in piazza Vincenzo Dona, nella via Manzoni, tra il bar Micciché e fino alla colonnina di via La Malfa, dalle 18 alle 24, per tutto il periodo delle bancarelle, sarà attuato il senso unico con direzione via Manzoni-via Esseneto, con limite di velocità a 30 km orari e il divieto di transito ai mezzi pesanti e bus, i quali dovranno deviare su via Petrarca. Senso unico anche in via Esseneto e via La Malfa sempre nella stessa fascia oraria e divieto di accesso ai non residenti in via dei Normanni, dove sarà vigente anche un divieto di sosta. Chiusa al transito anche via scavo, sempre tra le 18 e le 24.

Per quanto riguarda il centro urbano, oggi sarà imposto il divieto di sosta ambo i lati nelle vie Porcello, Gamez, salita Santo Spirito, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo e piazza don Minzoni dalle 7 del mattino per consentire il transito della vara con la statua del Santo. Allo stesso modo sarà chiusa al traffico la via Atenea dalle 7 e fino e cessato bisogno e impedita la sosta in piazzale Aldo Moro, nel tratto tra la Prefettura e i chioschi di porta di Ponte. Divieto di sosta con rimozione anche in piazza Pirandello nei giorni 1 e 8 luglio, con la possibilità di imporre anche il divieto alla circolazione veicolare. Sempre nei giorni 1 e 8 la via Garibaldi sarà chiusa al transito dalle 8 e fino a cessato bisogno e dalle 19 in pi fino al passaggio della processione. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione lungo il lato sinistro tra via San Giacomo e via Pietro Nenni.

Al Viale della Vittoria, invece, sarà imposto oggi il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto Salita Coniglio – via Vittorio Emanuele Orlando dalle 16 e fino a cessato bisogno, con la possibilità di chiusure stradali in tratti successivi per consentire il passaggio del simulacro e dei fedeli. Simili i divieti previsti per l'otto luglio, con però in più una chiusura, dalle 7 del mattino in poi, nel tratto tra via Vittorio Emanuele e piazza Marconi per consentire lo svolgimento della Sagra del Grano. Proibita la sosta in tutto il viale, in via del Piave e via Orlando di furgoni, caravan e autocaravan. Per consentire invece i giochi pirotecnici alla villa del Sole, settanta minuti prima dell'inizio e fino a sessanta minuti dopo la fine sarà interdetto il transito in via Europa, mentre dalle 15 in poi sarà imposto il divieto di sosta nel primo tratto di via Crispi, ovvero fino al bivio di via Europa.