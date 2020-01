Tombini scoperchiati e danni all'auto, Comune trascinato in giudizio

Rompe la macchina, una Alfa Romeo 159, in via Barone Celsa ad Agrigento a causa di alcuni tombini scoperchiati e cita il Comune davanti al giudice di pace. L’agrigentino che, a causa dei tombini, ha procurato diversi danni al veicolo chiede il risarcimento dei danni patrimoniali patiti pari a 5.199 euro, oltre ad interessi, a rivalutazione monetaria, competenze e onorari difensivi. Era il 18 marzo dello scorso anno quando si verificava l’incidente stradale. L’atto di citazione di palazzo dei Giganti è stato fatto, invece, poco prima della fine dell’anno.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nelle scorse ore, ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune davanti al giudice di pace, ma ha autorizzato anche la chiamata in causa di Girgenti Acque. Il primo cittadino ha conferito l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente all’avvocato Agata Vecchio, funzionario dell’Avvocatura comunale. Questa richiesta di risarcimento danni altro non è che l’ennesima arrivata a palazzo dei Giganti. Il trend di istanze di questo genere è ormai costante. Per qualunque incidente stradale, per danni a persone o a mezzi, l’ente viene trascinato davanti al giudice di pace o in tribunale con sistematiche richieste di risarcimento. Quando arriva poi la condanna del Municipio, quella cifra si trasforma in un debito fuori bilancio da onorare.