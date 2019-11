Testata ad un 50enne che si accascia sul selciato: avviate le indagini

Aggredito in via Atenea. Un cinquantenne di Agrigento è finito – trasportato con un’autoambulanza del 118 – al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato un trauma cranico-frontale. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Dell’aggressione si stanno occupando i carabinieri della nucleo Radiomobile della compagnia della città dei Templi. Proprio i militari dell’Arma stanno, adesso, stanno cercando di identificare l'aggressore.

Secondo le testimonianze di alcuni passanti, un uomo si sarebbe, all’improvviso, avvicinato al cinquantenne e dopo averlo apostrofato in malo modo lo ha colpito con una testata. Il cinquantenne, stordito, è stramazzato sul selciato. A dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza, sono stati proprio alcuni passanti. Sul posto, si è precipitata l’ambulanza del 118 e i carabinieri del Radiomobile. I sanitari hanno soccorso e trasferito al presidio ospedaliero di contrada Consolida il cinquantenne. I carabinieri si sono, invece, subito occupati – stando a quanto trapela dal fitto riserbo – delle indagini per provare ad identificare l’aggressore. Appare scontato – per le modalità dell’aggressione - che possa essersi trattato di un fatto personale.